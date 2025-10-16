الجزائر: زواج مراهق يشعل جدل «السوشيال ميديا»

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو يوثق حفل زواج مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً، من فتاة في العمر نفسه، وسط حضور العائلة والأصدقاء.

أثار الفيديو موجة من الجدل الواسع في المجتمع، خصوصاً بعد تصريحات والد العريس الذي عبّر بفخر عن زواج ابنه في هذا السن الصغير، مؤكداً أن العلاقة بين الأب والابن يجب أن تكون وثيقة، وأن الزواج المبكر يُفضل على الانتظار حتى سن الأربعين.

انقسام الآراء

لم تمر تصريحات والد العريس مرور الكرام، إذ اعتبر كثيرون أن الزواج في هذا العمر يناقض حق الطفل في البراءة، ويُشكّل تحدياً كبيراً لمسؤولية ناضجة لا تتوفر عادة في سن المراهقة. وتفاعل معه رواد التواصل الاجتماعي بشكل كبير فكتب أحد المغردين: «هذا المراهق لا يدرك حتى ما يريده من الحياة».

في المقابل، دافع آخرون عن فكرة الزواج المبكر، معتبرين أنه خيار منطقي أكثر من الوقوع في علاقات طويلة غير مستقرة قبل الزواج، مع التشديد على أن نجاح الزواج لا يعتمد فقط على العمر، بل على مدى فهم وتفاهم الطرفين.

ويُحدد القانون الجزائري السن الأدنى للزواج بـ19 عاماً لكل من الذكور والإناث، مع السماح في بعض الحالات الاستثنائية بقرارات قضائية خاصة، غالباً ما تُمنح في المناطق الريفية أو وفق الأعراف المحلية.

وتثير الواقعة تساؤلات حول مدى الالتزام بالقوانين ومدى الرقابة الفعلية على الزيجات المبكرة، خصوصاً في المناطق التي تتبنى تقاليد الزواج المبكر. وتبرز مطالبات كثيرة اليوم من المجتمع المدني ومن ناشطين حقوقيين بضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القوانين لحماية حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة صحياً واجتماعياً، بعيداً عن ضغوط الزواج المبكر التي قد تؤثر سلباً على مستقبلهم.