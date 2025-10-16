وثائقي «ميلانيا» يكشف أسرار البيت الأبيض في 2026

تستعد شركة «أمازون ستوديوز» لإطلاق فيلم وثائقي ضخم يُسلط الضوء على حياة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب، ويستعرض تفاصيل حياتها السياسية والاجتماعية خلال فترة حرجة قبل تنصيب زوجها في البيت الأبيض عام 2025. الفيلم الذي يحمل عنوان «ميلانيا»، من المقرر عرضه في يناير 2026، ويمتلك ميزانية إنتاجية تقدر بنحو 40 مليون دولار، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

تجربة حصرية داخل البيت الأبيض

يخرّج الفيلم المخرج الأمريكي بريت راتنر، في أول عودته إلى الساحة السينمائية منذ عام 2017، وهو يشارك أيضًا في الإنتاج إلى جانب ميلانيا التي تلعب دور المنتجة التنفيذية. ويقدم الفيلم رؤية فريدة من نوعها «من خلال عيني ميلانيا ترمب»، ويتتبع مراحل الاستعداد لمراسم التنصيب، والتحديات التي واجهتها خلال مرحلة انتقال السلطة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم حياتها داخل البيت الأبيض.

ويتضمن الوثائقي مشاهد نادرة من اجتماعات مغلقة وحوارات خاصة، إلى جانب لقطات لم تُعرض من قبل تظهر ميلانيا في مواقف مختلفة من حياتها العامة والخاصة، مما جعله من أكثر الأفلام الوثائقية إثارة للجدل في الآونة الأخيرة.

وفي تصريحات سابقة، قالت ميلانيا ترمب في برنامج «فوكس آند فريندز» إن التصوير بدأ في نوفمبر الماضي، وهو يوثق حياتها اليومية ومسؤولياتها خلال فترة الانتقال، مشيرة إلى أن الفيلم يعرض كيف تدير فريقها وكيف تستعد لتحويل البيت الأبيض إلى موطن جديد. وأضافت: «هذه قصة عن الجهد والتنظيم والتصميم».

وقد جاءت فكرة الفيلم جزئياً بعد النجاح الكبير لمذكراتها الأخيرة، التي تناولت فيها تجربتها في البيت الأبيض والتحديات الإعلامية التي واجهتها.