غابات أستراليا تبدأ بإطلاق الكربون بدلاً من امتصاصه!

أظهرت دراسة حديثة أن الغابات المطيرة الاستوائية في أستراليا، وبالأخص في ولاية كوينزلاند، تحولت من مخزن طبيعي للكربون إلى مصدر صافٍ لانبعاثه في الغلاف الجوي. استندت هذه الدراسة إلى بيانات تمتد على مدار 49 عاماً و20 موقعاً تشمل نحو 11 ألف شجرة، وتُعد الأولى من نوعها عالمياً التي توثق هذا التحول الخطير.

أسباب التغير

كشف باحثون من أستراليا وأسكتلندا وفرنسا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتكرر فترات الجفاف كانا السبب الرئيسي وراء زيادة معدلات موت الأشجار في الغابات الاستوائية. ومنذ بداية الألفية الجديدة، أصبحت الكتلة الحيوية للغابات (المتمثلة في جذوع وأغصان وأوراق الأشجار) تسهم في إطلاق كميات أكبر من الكربون بدلاً من تخزينه، ما يفاقم من أزمة التغير المناخي.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة هانا كارل: «الغابات الاستوائية هي من أغنى النظم البيئية بالكربون على الأرض، ونحتاجها أكثر مما يعتقد الكثيرون». وأضافت أن هذه الغابات تساعد في تقليل تأثيرات التغير المناخي من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون، لكن دراستنا تؤكد أن هذه القدرة باتت مهددة بشكل خطير.

وأكدت كارل أن ارتفاع معدل موت الأشجار لم يقابله نمو يعادل هذه الخسائر، ما يشير إلى أن النماذج الحالية قد تبالغ في تقدير قدرة الغابات على تعويض الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.

وقال الباحث المشارك ديفيد بومان: «تؤكد نتائجنا الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات سريعة لتقليل الانبعاثات، لكي تتمكن هذه الغابات التي لا يمكن تعويضها من الاستمرار في لعب دورها الحيوي في الحد من الاحتباس الحراري العالمي».