«حيوان قارض» يقتل رضيعة مصرية

شهدت محافظة سوهاج حادثةً مأساويةً هزّت المدينة، حيث فقدت رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر حياتها بعد تعرضها لهجوم عنيف من قارض محلي يُعرف بـ«العرسة». وقعت الحادثة بينما كانت الأسرة منشغلة لنحو ساعة، مما أتاح للحيوان فرصة مهاجمة الطفلة ونهشها بشكل مروع دون أن يسمع أحد صراخها.

ووصلت الطفلة جثة هامدة إلى مستشفى طهطا العام، حيث كشفت الفحوصات الأولية إصابات بالغة شملت قطعاً في الوجه والكف الأيمن، بالإضافة إلى جروح متفرقة في جسدها. لكن أخطر الإصابات كان قطع الشريان الزندي، الأمر الذي أدى إلى وفاتها الفورية قبل وصولها إلى المستشفى.

وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفى، وبدأت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة، وسط حزن في المجتمع المحلي.