أثار بركان «ليووتوبي لاكي لاكي» في شرق إندونيسيا، الواقع ضمن حلقة النار الهادئة، حالة من الذعر والإجراءات الطارئة بعد سلسلة من الانفجارات العنيفة التي أطلقت سحابات رماد بركاني هائلة ارتفاعها يصل إلى 6 أميال، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية وإخلاء الآلاف من السكان المحليين.

بدأت السلسلة البركانية في ساعات الصباح الباكر أمس (الأربعاء)، ووقع الانفجار الأول في الساعة 1:35 صباحاً بتوقيت محلي، متبوعاً بانفجار ثانٍ أقل من 9 ساعات لاحقة، أطلق سحابة رمادية على شكل فطر ارتفاعها نحو خمسة أميال.

ووفقاً لوكالة الجيولوجيا الإندونيسية، أدى هذا النشاط المكثف إلى ارتفاع كبير في الزلازل العميقة، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى التنبيه إلى الأقصى مساء أمس الأول (الثلاثاء) الماضي، وكانت السلطات قد رفعت مستوى التنبيه البركاني إلى أعلى حد له، مع تحذيرات من تدفقات بركانية محتملة إذا هطلت أمطار غزيرة.

ولم يُسجل أي ضحايا حتى الآن، لكن الرماد البركاني يشكل خطراً على الرحلات الجوية، وأدى إلى تعليق عمليات مطار فرانسيسكوس زافيريوس سيدا في مدينة ماوميري، الواقعة على بعد 37 ميلاً غرب البركان، حتى 16 أكتوبر على الأقل، ما أثر على الرحلات الداخلية.



دعوة إلى الإخلاء الفوري



وأوضحت ممثلة وكالة التخفيف من الكوارث المحلية أفيلينا مانغوتا هالان، أن السكان في نصف قطر يبلغ أربعة أميال حول البركان قد دُعوا إلى الإخلاء الفوري، مع تركيز الجهود على قرى مجاورة تعاني من الرماد المتساقط الذي يغطي المنازل والمحاصيل.

وقالت هالان: «يجب على الجميع الالتزام بتعليمات الإخلاء لتجنب المخاطر المباشرة».

أما رئيس الوكالة الجيولوجية محمد وافيد، فحذر من «ارتفاع كبير في نشاط البركان»، مضيفا أنه «يجب على السكان القريبين من البركان أن يكونوا حذرين من تدفق الوحل البركاني إذا وقعت أمطار غزيرة، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى كارثة إضافية».

وحتى الآن، لم يصل الرماد إلى المطارات الرئيسية مثل مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا أو مطار نغوراه راي في بالي، اللذين يبعدان أكثر من 620 ميلاً، لكن السلطات تراقب أي تحول شرقي للسحابة الرمادية قد يعطل الرحلات إلى هذه الوجهات السياحية الرئيسية.

وتذكر السلطات أن انفجاراً سابقاً للبركان في يوليو الماضي أدى إلى إلغاء 24 رحلة إلى بالي عندما امتد الرماد أبعد، وتُتوقع تحديثات مستمرة مع تطور الوضع، إذ يُعتبر هذا الحدث جزءاً من سلسلة من الانفجارات المتكررة لهذا البركان النشط.

وتقع إندونيسيا في قلب «حلقة النار الهادئة» وهي منطقة منحنية على شكل حدوة حصان تمتد لـ25,000 ميل حول المحيط الهادئ، وتشمل أكثر من 450 بركاناً نشطاً، إضافة إلى 75% من الزلازل العالمية، وتشكل إندونيسيا بأكثر من 120 بركاناً نشطاً، أكبر تركيز لهذه البراكين، ما يجعلها عرضة للكوارث الطبيعية المتكررة.