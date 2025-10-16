أدوات احذر مشاركتها مطلقاً مع الآخرين

ثلاثة أشياء منزلية شائعة لا ينبغي مطلقاً مشاركتها: شفرات الحلاقة، والمناشف، وأدوات العناية الشخصية كالفرش ومقصّات الأظافر. تحذّر مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية، من أن مشاركة شفرات الحلاقة أو فراشي الأسنان قد تنقل فايروسات منقولة بالدم مثل التهابَي الكبد B وC، إذ تخلّف الشفرات خدوشاً مجهرية تحمل دماً لا يُرى بالعين. كما توضح الهيئات الصحية البريطانية، أن المناشف الرطبة والبيئات الدافئة تُبقي الجراثيم حية وتُسهِّل انتقالها بين أفراد الأسرة، ما يستلزم تخصيص منشفة لكل شخص وغسلها دورياً وفق التعليمات الحرارية المناسبة. ويؤكد اختصاصيو الأمراض الجلدية، أن أدوات الاستحمام واللوف قد تعمل كـ«حوامل» للمايكروبات والفايروسات الجلدية، ما يعزز ظهور الثآليل والالتهابات الفطرية، ويجعل المشاركة مخاطرة غير ضرورية. عملياً؛ احتفِظ بأدواتك الشخصية منفصلة، بدّل شفراتك بانتظام، اغسل المناشف بماء حار وجفّفها تماماً، ولا تشارك أدوات قصّ الأظافر أو فراشي الأسنان حتى مع الأقارب، فـ«التوفير» هنا قد يفتح باب عدوى.