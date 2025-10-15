كشف الطبيب البريطاني البارز الدكتور هيلاري جونز، الطبيب المقيم في برنامج «Good Morning Britain»، خدعة بسيطة للكشف عن مشكلة شائعة مرتبطة بسرطان الأمعاء أو سرطان القولون.

وأوضح، بحسب صحيفة «ديلي ميل»، أن تناول بضع حبات من الذرة الحلوة يمكن أن يكشف ما إذا كان الشخص يعاني من «تأخر الأمعاء» (gut lag)، وهي حالة تشبه «تأخر الرحلات الجوية» (jet lag) الناتج عن تغييرات في الروتين اليومي، مثل العودة إلى مواعيد المدرسة أو تغييرات في العمل بعد العطلات الصيفية، مما يؤثر على عملية الهضم.

وأشار جونز إلى أن «تأخر الأمعاء» قد يسبب انتفاخا ومشكلات صحية هضمية، إذ يستغرق الطعام وقتا أطول للتحول إلى براز، مما قد يؤدي في الحالات الشديدة إلى الإمساك.

علاقة الإمساك بسرطان الأمعاء

ويُعد الإمساك، وفقا للدراسات، مرتبطا بسرطان الأمعاء، الذي يشهد ارتفاعا مقلقا بين الشباب، ولاختبار هذه الحالة، أوصى جونز بتناول حبات الذرة الحلوة، التي لا يهضمها الجسم، وملاحظة ظهورها في البراز.

وقال: «إذا مرت خلال 12 إلى 24 ساعة، فهذا يعني أن الأمعاء صحية، أما إذا استغرقت أقل من ذلك، فقد يشير إلى عدم امتصاص العناصر الغذائية، وإذا طالت أكثر، فقد يكون الجهاز الهضمي بطيئا، مما يسبب أعراضا إضافية».

اختبار الذرة الحلوة

وأوضح جونز، أن اختبار الذرة الحلوة معروف منذ فترة، ويستخدم لقياس «وقت مرور الأمعاء»، وهي المدة التي يستغرقها الطعام للعبور عبر الجهاز الهضمي.

يأتي هذا التحذير وسط ارتفاع مقلق في حالات سرطان الأمعاء بين الأشخاص دون سن الخمسين، والذي زاد بنسبة 50% خلال العقود الثلاثة الماضية، مما حير الأطباء عالميا.

وكانت الناشطة البريطانية ديبورا جيمس، الملقبة بـ«فتاة الأمعاء»، قد توفيت بسبب هذا المرض عام 2022 عن عمر 40 عاما، بعد أن جمعت أكثر من 11.3 مليون جنيه إسترليني لأبحاث السرطان وزادت الوعي به.

42 ألف بريطاني مشخصون بسرطان الأمعاء

يُشخّص سنويا أكثر من 42 ألف بريطاني بسرطان الأمعاء، ويموت نحو 17400 بسببه، وتشمل عوامل الخطر التدخين، تناول اللحوم المصنعة بكثرة، وشرب الكحول.

وفي تصريحات لصحيفة «ديلي ميل» الشهر الماضي، أشار الدكتور جاك أوغدن، طبيب عام في عيادة لاغوم في بريستول، إلى أعراض أخرى غالبا ما تُغفل، مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، الذي يظهر كإرهاق غير مبرر، شحوب الجلد، أو ضيق التنفس، وقد يسبب النزيف من الأورام فقدان الحديد، مما يؤدي إلى أعراض مثل ألم الصدر، خفقان القلب، الصداع، أو الدوخة.

كما حذر أوغدن من أعراض خفية أخرى، مثل البراز الرفيع بشكل غير طبيعي (يشبه قلم الرصاص)، والذي قد يشير إلى انسداد في القولون بسبب ورم يضغط على البراز ليصبح أنحف. وأضاف أن الانتفاخ وألم البطن، أو الشعور بالامتلاء السريع بعد الأكل، أو التشنجات المستمرة، هي علامات محتملة أخرى لسرطان الأمعاء يجب الانتباه إليها.