في حادثة مأساوية اندلع حريق هائل في ناقلة نفط كانت تخضع لعمليات إصلاح روتينية في أحد أحواض السفن بمدينة باتام، عاصمة مقاطعة جزر رياو الإندونيسية، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين بحروق شديدة وإصابات متنوعة.

ووقعت الحادثة الساعة الرابعة صباح اليوم (الأربعاء)، حيث سرعان ما تحولت السفينة، التي تحمل اسم «إم تي فيدرال الثانية» وتحمل حمولة نفط نباتي خام (زيت النخيل)، وكانت مرسية في ميناء تانجونغ أونكانغ، إلى كتلة من اللهب، مما دفع فرق الإطفاء إلى جهود إنقاذ طويلة الأمد استمرت لساعات.

وتُعد مقاطعة جزر رياو، وخصوصا مدينة باتام التي تقع على بعد نحو 20 كيلومترًا فقط من سنغافورة، مركزًا حيويًا لصناعة الشحن والإصلاح البحري في إندونيسيا، حيث تساهم في أكثر من 40% من إجمالي الإيرادات الوطنية من هذا القطاع، وتعتبر الجزر الرياوية، التي تضم أكثر من 3,000 جزيرة صغيرة، هي بوابة رئيسية لتجارة النفط والسلع البحرية في مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، حيث يمر منه نحو 80 ألف سفينة سنويًا تحمل 25% من التجارة العالمية.

ووفقًا لتصريحات رئيس شرطة مقاطعة رياو، الجنرال أسيب صفروودين، اندلع الحريق في خزان الغاز الرئيسي للسفينة أثناء إجراء أعمال اللحام والصيانة، مما أدى إلى انفجار ثانوي سريع الانتشار بسبب الغازات القابلة للاشتعال المخزنة على متنها، قائلا: «كان العمال ما زالوا على متن السفينة عندما وقع الانفجار، ولم يتمكنوا من الخروج بسرعة كافية»، مضيفًا أن الضحايا كانوا في الغالب عمال إصلاح محليون من باتام، التي تعتمد اقتصادها بشكل كبير على صناعة الإصلاح البحري.

وعملت السلطات الإندونيسية على نقل المصابين إلى مستشفيات باتام المجاورة، حيث يخضعون لعلاج مكثف، معظم الإصابات ناتجة عن الحروق من الدرجة الثالثة والاختناق بالدخان، وأكدت السلطات الإندونيسية أن جميع الجثث تم استردادها، ولا يُعتقد أن هناك مفقودين آخرين، لكن التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان هناك إهمال من جانب الشركة المشغلة للحاوض.

وفي يونيو 2025 الماضي، وقع حريق مشابه في نفس الناقلة «إم تي فيدرال الثانية» أثناء إصلاحات في حاوض باتام نفسه، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وفقًا لتقارير الشرطة المحلية، حيث كانت الحادثة ناتجة عن تسرب غاز أثناء أعمال الصيانة، مما أثار تساؤلات حول تكرار الحوادث في نفس السفينة ودون تنفيذ إجراءات وقائية كافية.