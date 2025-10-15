إيلون ماسك: «البيتكوين» ليس مالاً.. إنه طاقة!

أشعل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مجددا الجدل حول عملة البيتكوين بتصريح مفاجئ ربط فيه قيمة العملة الرقمية بالطاقة، لا بالثقة أو المضاربة. وقال ماسك في منشور عبر منصة X: «المال الورقي يمكن تزويره، لكن لا يمكنك تزييف الطاقة»، معتبرا أن ما يجعل البيتكوين موثوقا هو استهلاكه الحقيقي للكهرباء في عملية التعدين.

الطاقة تتحول إلى أمان

وفقا لماسك، تعتمد كل وحدة بيتكوين على استهلاك كهرباء حقيقية، مما يمنحها قيمة قابلة للقياس وأمانا تشفيريا عبر آلية إثبات العمل، على عكس العملات التقليدية التي قد تُطبع بلا سقف واضح. وأكد أن هذا الارتباط بالواقع الفيزيائي يجعل البيتكوين محصنا ضد الاحتيال والتضخم والتلاعب السياسي.

وبينما يتعرض البيتكوين لهجوم دائم من المدافعين عن البيئة بسبب استهلاكه العالي للطاقة، قلب ماسك المعادلة، مشبها إياه بتعدين الذهب، مؤكدا أن العملية نفسها تمنح العملة مصداقية لا توفرها البنوك المركزية أو السياسات النقدية. كما أشار إلى أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة في التعدين يزيد من استدامته ويقلل أثره البيئي.

وفي ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتضخم المتصاعد، يرى ماسك أن البيتكوين يمثل بديلا حقيقيا للأصول التقليدية، لأنه مبني على طاقة حقيقية وعمل رياضي لا يمكن تزويره، ويمنح الأفراد استقلالا ماليا عن سيطرة الحكومات.