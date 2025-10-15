مجهولون يحاولون اغتيال رجل أعمال عربي في أمريكا
تعرض رجل الأعمال الأمريكي من أصول لبنانية ومالك 20 محطة وقود في ميشيغان إيدي جواد لمحاولة اغتيال خطيرة فجر أمس (الثلاثاء) داخل مجمعه السكني الفخم في ماكومب تاونشيب. ووفق التحقيقات الأولية، بدأ إطلاق النار خارج المنزل قبل أن ينتقل إلى الداخل، فيما شهدت المنطقة مغادرة سيارة رياضية داكنة بسرعة، ويرجح تورط أكثر من مهاجم في الحادثة.
وأكد شريف مقاطعة ماكومب أن جواد في حالة صحية مستقرة ويتوقع تعافيه الكامل، لكنه لم يحدد هوية المهاجمين حتى الآن. وتأتي الحادثة في ظل جدل سابق حول اعتراض جواد على مشروع محطة وقود جديدة في المنطقة، ما أثار شكوكاً حول دوافع الهجوم، ودعت السلطات المواطنين للإبلاغ عن أي معلومات أو تسجيلات كاميرات مراقبة لدعم التحقيق، مع زيادة التواجد الأمني في محيط الحادثة.
