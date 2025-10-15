فتاتان مسلحتان تثيران الجدل في بيشة

فكّت شرطة منطقة عسير لغز الفيديو المتداول، الذي أظهر فتاتين تسيران في شارع عام بمحافظة بيشة وهما تحملان جرابات بسلاح ناري.

وأكدت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الفتاتين، بعد أن تبين من خلال إجراءات الاستدلال والتحقيق أن الأسلحة المعروضة مجسمات ألعاب، استخدمت للتباهي فقط وليس لأي نية إجرامية.

وذكرت شرطة المنطقة في بيان رسمي، أن الفتاتين ارتدتا جرابين خصيصاً لحمل هذه المجسمات أثناء سيرهما في الطريق العام، ما أثار الجدل بين المتابعين وأدى إلى تداول الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت التحقيقات إلى أنه لم يتم استخدام الأسلحة في أي فعل يهدد السلامة العامة، وأن الأمر اقتصر على استعراض بصري مؤقت.

وأوضحت الشرطة أن الإجراءات النظامية شملت استدعاء الفتاتين ومراجعة الواقعة وفق اللوائح المرورية وأمن الطرق، في تأكيد على أن مثل هذه التصرفات تخضع للرقابة القانونية، حفاظاً على النظام العام.