الذكاء الاصطناعي يُغيّر تجربة التسوق الشخصي

في عصر يتسارع فيه التطور التكنولوجي، أصبح الاعتماد على منصات الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لكثير من الأشخاص. ومن بين هذه الأدوات، برزت منصة ChatGPT كأداة يمكن استخدامها ليس فقط في البحث عن المعلومات أو كتابة النصوص، بل أيضاً في تسهيل مهمات المستهلكين اليومية مثل التسوق.وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة واشنطن بوست تجربة شخصية شاركها العديد من المستخدمين الذين استطاعوا من خلال هذه المنصة العثور على منتجات محددة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مثل القمصان البيضاء الأساسية التي تعتبر من القطع الأساسية في خزانة ملابسهم.ومع تزايد انتشار هذه التكنولوجيا، بدأت تظهر منصات منافسة مثل Gemini وPerplexity وClaude التي تقدم خدمات مشابهة، مما يوفر خيارات أوسع للمستهلكين الباحثين عن حلول ذكية توفر الوقت والجهد.وتقدم هذه المنصات اقتراحات مخصصة ومقارنات أسعار متعددة بناءً على تفاصيل دقيقة يزودها المستخدم، مما يجعل تجربة التسوق عبر الإنترنت أكثر سهولة وفعالية. وبالرغم من ذلك، يبقى من المهم التأكد من مصداقية هذه المنصات والتعامل بحذر مع البيانات الشخصية للحفاظ على الخصوصية والأمان.