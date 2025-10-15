لماذا يرفض الشعب الصيني استقطاب العلماء الأجانب؟

في خطوة تهدف لتعزيز مكانة الصين كقوة علمية عالمية، أطلقت الحكومة الصينية في الأول من أكتوبر 2025 تأشيرة جديدة لجذب خريجي العلوم والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لكن المفاجأة كانت رد الفعل الغاضب الذي شهدته منصات التواصل الاجتماعي داخل البلاد، حيث اعتبر كثير من الصينيين هذه الخطوة خطأً فادحاً، وسط مخاوف من أن تسرق المواهب الأجنبية فرص العمل من الشباب الصيني المتعثر في إيجاد وظائف.

وشكّلت هذه التأشيرة الجديدة نقطة اشتعال لموجة من الانتقادات القومية المتطرفة وأحيانًا العنصرية، إذ اتهم ناشطون بارزون ومنهم رئيس مركز الصين والعولمة هنري هويياو وانغ بالخيانة العرقية بعد تأييده للسياسة الجديدة. وقد تركزت معظم التعليقات العنصرية ضد الهنود، خصوصاً بعد أن نقلت وسائل إعلام هندية أن التأشيرة الصينية قد تكون بديلًا أرخص عن تأشيرة H-1B الأمريكية الشهيرة.

الصحافة الحكومية تدخل المعركة

مع تصاعد موجة الغضب والانتقادات، تدخلت الصحافة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني للدفاع عن التأشيرة الجديدة. ونشرت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب مقالًا يدعو إلى اعتبار الانتقادات «غير منطقية» واتهام المعارضين بنشر معلومات مضللة.

كما دافع رئيس التحرير السابق لصحيفة «غلوبال تايمز» ذات التوجه الوطني خو شجين عن السياسة الجديدة، مشيرًا إلى أن عدد الأجانب في الصين أقل بكثير منه في دول مجاورة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

لكن مع ذلك، تظل الأصوات المناهضة للسياسة قائمة بقوة، في بلد يعاني فيه الشباب من تراجع فرص العمل وسط تحديات اقتصادية متزايدة، مما يعكس حالة التوتر بين الرغبة في الانفتاح العلمي والحفاظ على الوظائف الوطنية.