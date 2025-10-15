إصابة 66 شخصا بعد تصادم قطارين في سلوفاكيا

أعلنت خدمات الطوارئ والشرطة في سلوفاكيا، عن وقوع حادثة تصادم بين قطارين في شرق البلاد، ما أدى إلى خروج محرك وعربة ركاب عن القضبان وإصابة 66 شخصًا على الأقل.

وأوضحت الشرطة أن الحادثة وقعت أمام أحد الأنفاق بالقرب من قرية تبعد نحو 55 كيلومترًا غرب مدينة كوسيتشه، ثاني أكبر مدن سلوفاكيا. وأفادت خدمات الطوارئ بأن 16 مصابًا حالتهم متوسطة إلى خطيرة، بينما أصيب 50 آخرون بإصابات طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها الشرطة على منصة فيسبوك مشاهد لحطام القطارين، وقاطرة وعربة ركاب خرجتا عن القضبان على جانب تل قريب من موقع الحادثة.

وبيّنت هيئة السكك الحديدية السلوفاكية أن التصادم وقع عند نقطة تتقاطع فيها المسارات لتتحول إلى خط واحد، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الحادثة وملابساتها.