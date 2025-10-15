أسفرت حادثة تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك داخل أحد المصانع في محافظة العقبة جنوب الأردن، عن إصابة 43 شخصاً، على ما ذكر محافظ العقبة، أيمن العوايشة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عنه قوله إن 6 من المصابين تراوح حالتهم الصحية بين المتوسطة والجيدة، وسيتم إدخالهم للمراقبة الطبية لمدة 24 ساعة، وفقاً للبروتوكول العلاجي المعتمد.

وأشار إلى أن باقي الإصابات بحالة جيدة، وتم التعامل معها ميدانياً أو داخل المستشفيات.

وكانت مديرية الأمن العام قد قالت في وقت سابق إنّه تم التعامل مع حادث تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك داخل أحد المصانع في مدينة العقبة.

وذكرت في بيان أن الطواقم المختصة في مديرية دفاع مدني العقبة، وبإسناد من مجموعة إسناد العقبة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع تسرب أبخرة حامض الكبريتيك من داخل أحد المصانع الواقعة في محافظة العقبة.

وأشارت إلى أن ذلك التسرب أدى إلى حدوث سحابة بمساحة (400) متر مربع، حيث أُسعف ووصل إلى المستشفيات 33 إصابة بضيق تنفس، منها اثنتان أدخلتا للعناية المركزة. قبل أن ترتفع الإصابات إلى 43.

وأضاف بيان مديرية الأمن العام أن الفريق الفني التابع للشركة استجاب للحادث، وعمل على معالجة التسرب، وعند وصول فريق المواد الخطرة التابع للدفاع المدني للموقع، قام بكافة الإجراءات العملياتية اللازمة وفق البروتوكولات، فيما عملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى أقرب المستشفيات.

وأكد أن الجهات المختصة في مديرية الأمن العام، وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، باشرت التحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت للتسرب، بينما قام فريق المواد الخطرة بقياس نسبة الغازات في الجو وتبيَّن أنها ضمن المعدل الطبيعي.