نجاح تاريخي للممر الشمالي لروسيا يعيد رسم خارطة التجارة العالمية

الرحلة ناجحة

تعاون روسي-صيني

وصلت السفينة الصينية «إسطنبول بريدج»، المحملة بـ25 ألف طن من الحاويات، إلى ميناء فيليكستو البريطاني يوم الأحد، محققةً إنجازًا تاريخيًا كأول رحلة نقل حاويات مباشرة من الصين إلى أوروبا عبر الممر الشمالي البحري الروسي، حيث استغرقت الرحلة 20 يومًا فقط، مقارنة بـ40 يومًا عبر ممر قناة السويس.ويعد الممر الشمالي البحري طريقا يمتد لـ5600 كيلومتر على طول الساحل الشمالي الروسي في المحيط المتجمد الشمالي، وهو الأقصر بين آسيا وأوروبا، حيث يقلل الوقت من 40-50 يومًا عبر قناة السويس أو رأس الرجاء الصالح إلى نحو 20 يومًا فقط، واكتشف في القرن الـ16، لكنه أصبح قابلًا للاستخدام التجاري بفضل ذوبان الجليد القطبي الناتج عن التغير المناخي.وكانت السفينة الصينية قد انطلقت من ميناء نينكبو في 23 سبتمبر، حيث دخلت مياه الممر الشمالي البحري الروسي في 1 أكتوبر، وستتابع بعد تفريغ حمولتها إلى موانئ أخرى مثل روتردام وهامبورغ وغدانسك، قبل الوصول النهائي إلى سانت بطرسبرغ في أواخر أكتوبر.وأعلنت روساتوم، الشركة النووية الروسية المسؤولة عن إدارة الممر، أن الرحلة نجحت بفضل الدعم الملاحي والتنقلي الذي قدمته، مشيرة إلى أنها «خطوة أساسية نحو تحويل الممر الروسي إلى ممر لوجستي مستدام بين أوروبا وآسيا».وقالت الشركة في بيان رسمي: «سيكمل هذا الممر الطرق الحالية ويساهم في نمو التجارة العالمية، مع تقليل الوقت والانبعاثات بنسبة تصل إلى 50%»، مشيرة إلى أن الحمولة تضمنت بطاريات وبضائع استهلاكية، مما يعكس طموح الصين لجعل الطريق منتظمًا ضمن «الخط السريع الآركتيكي الصيني-الأوروبي» الذي أُطلق كجزء من مبادرة الحزام والطريق.وجاء النجاح في سياق تعاون روسي-صيني متزايد، حيث وقّع البلدان مؤخرًا خطة عمل لتطوير النقل البحري عبر الممر، بهدف إنشاء خط حاويات منتظم يصل إلى 4,400 حاويةباستخدام سفن مصممة خصيصًا للجليد.ووفقًا لروساتوم، سجل الممر في 2024 نقلًا قياسيًا بلغ 37.9 مليون طن، متجاوزًا الرقم السابق بنسبة 4%، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليون طن بحلول 2030.ووصف وري تيريخوف، نائب رئيس روساتوم الإنجاز بأنه «هذا ليس مجرد عبور؛ إنه اختبار للطريق الحريري القطبي الذي اقترحناه في 2017» مضيفًا أن الرحلة ساهمت في تقليل الاعتماد على الطرق الجنوبية المتضررة من التوترات في البحر الأحمر والقناة السويس.ومع ذلك، أثارت الرحلة جدلاً بيئيًا وجيوسياسيًا، حيث حذرت منظمات مثل «غرينبيس» من أن زيادة الشحن قد تسرّع ذوبان الجليد عبر انبعاثات الكربون الأسود، مما يزيد من مخاطر التسربات في نظام بيئي هش يُعاني بالفعل من ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 12% كل عقد، كما أعلنت شركات شحن غربية كبرى رفضها استخدام الممر، مشيرة إلى «المخاطر البيئية والاعتماد على روسيا في ظل العقوبات».