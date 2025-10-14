ميلوني ترد بابتسامة هادئة

أثارت عبارات الثناء والغزل التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني خلال قمة شرم الشيخ للسلام ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف ترمب السيدة الإيطالية خلال كلمته بأنها «امرأة شابة وجميلة» خلال خطابه في قمة شرم الشيخ للسلام، التي ركزت على تعزيز وقف إطلاق النار في غزة.وأثناء الخطاب في قمة شرم الشيخ، التي رأسها ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الرئيس الأمريكي البالغ 79 عامًا: «لدينا امرأة شابة وجميلة هنا.. لستُ مسموحًا بقول ذلك لأنه عادة ينهي مسيرتك السياسية، لكنني سأخاطر بذلك».لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث التفت ترامب إلى ميلوني، البالغة 48 عامًا والوحيدة بين نحو 30 قائدًا ذكرًا على المنصة، وسألها مباشرة: «أين هي؟ هل يزعجكِ إن قلتِ إنكِ جميلة؟ لأن ذلك صحيح، وهي تحظى باحترام كبير في إيطاليا، وهي سياسية ناجحة جدًا».من جانبها اكتفت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني، التي كانت تقف خلفه مباشرة، بالابتسام بهدوء، في رد فعل أُشيد به على "x" كـ«الإجابة الأفضل دون كلمة»، حيث انتشرت الفيديوهات أكثر من مليون مرة في يوم واحد.وجاءت وصلة الغزل وسط احتفال بالاتفاق التاريخي لوقف الحرب في غزة بحضور قادة 31 دولة، والذي توسط فيه ترمب وأدى إلى إطلاق الرهائن الإسرائيليين صباح الاثنين، مع بدء انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع بعد عامين من النزاع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف.ووقّع قادة مصر والولايات المتحدة وتركيا وقطر إعلانًا يلتزم بدعم السلام وإعادة الإعمار، مع التركيز على عدم تمويل «الدماء أو الكراهية أو الإرهاب»، كما أكد ذلك ترمب، الذي حصل أيضًا على أعلى وسام مصري، وسام النيل، تقديرًا لدوره في التسهيل.ومع ذلك، سرق التصريح الأضواء، حيث انتقده بعض النشطاء كـ«غير مناسب في سياق دبلوماسي» و«تقليل من شأن النساء في السياسة»، بينما رآه آخرون كـ«لحظة خفيفة» تعكس صداقة ترمب مع ميلوني، التي وُصفت سابقًا بـ"صديقته المفضلة في أوروبا".لم يقف الأمر عند ترمب؛ فقد أصبحت ميلوني محور تفاعلات أخرى خلال مشاركتها في القمة، مثل نصيحة الرئيس التركي أردوغان لها بـ«التوقف عن التدخين» على هامش القمة، مما أثار ضحكًا واسعًا وتعليقات حول «حملة أردوغان العالمية ضد التدخين».كما عبرت تعابير وجهها عن الدهشة أثناء مديح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لترمب، مما جعلها «نجمة الفيديوهات» في القمة، كما وصفتها وسائل إعلام مثل «إنديا توداي».