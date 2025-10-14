لماذا يحمي الإقلاع عن التدخين ذاكرتك؟

أظهرت دراسة حديثة من جامعة كوليدج لندن أن التدخين يسرّع من تراجع القدرات المعرفية المرتبطة بالتقدم في العمر، إذ يعاني المدخنون من تدهور أسرع في مهارات التفكير والتذكر مقارنة بغيرهم.
ونُشرت الدراسة في مجلة «لانسيت هيلثي لونجيفيتي»، واستندت إلى تحليل بيانات 9436 شخصاً من 12 دولة، جميعهم تجاوزوا سن الأربعين، مما يعزز قوة النتائج ويوضح مدى تأثير التدخين على صحة الدماغ.
تأثير إيجابيأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين حتى في عمر الخمسين أو أكثر، شهدوا تباطؤاً ملحوظاً في تراجع الذاكرة والقدرة على التعبير اللفظي، إذ كان التراجع أبطأ بنسبة 20% في الذاكرة، و50% في الطلاقة اللفظية.
