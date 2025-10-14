«مذبحة الفجر»: مصرع وإصابة 16 شرطياً في إيطاليا

كمين قاتل بعبوات غاز

شهدت بلدة كاستيل دازانو القريبة من فيرونا في إيطاليا فجر اليوم (الثلاثاء) انفجارًا مروّعًا أودى بحياة ثلاثة من ضباط قوة الكارابينييري شبه العسكرية، وأصاب ما يصل إلى 13 شرطيًا آخرين بجروح متفاوتة، خلال تنفيذ عملية إخلاء لعائلة من مزرعة.وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية، كان الضباط يهمّون باقتحام المنزل حين شمّوا رائحة غاز قوية، قبل أن يهز الانفجار المكان خلال لحظات، ما أدى إلى سقوط الضحايا وتدمير جزء كبير من العقار. وترجّح التحقيقات الأولية أن العبوة الناسفة كانت جزءًا من كمين مخطط.وتتألف العائلة التي كانت تواجه الإخلاء من ثلاثة أشقاء، أحدهم جرى اعتقاله، في حين لا يزال الآخر فارًا، أما الأخت وهي في الستينيات من عمرها فأصيبت بجروح. وتؤكد السلطات أن الأشقاء سبق وهددوا بتفجير أنفسهم إذا قررت السلطات تنفيذ الإخلاء.أعلنت السلطات الإيطالية تعرفها رعلى الضباط القتلى وهم: ماركو بيفاري، وديفيد برنارديلو، وفاليريو دابرا، وتراوحت رتبهم بين ملازم وعميد، وأشادت السلطات بتضحياتهم، مؤكدة أن ما حدث «خسارة وطنية لا توصف».وصف وزير الدفاع جويدو كروسيتو الحادثة بـ«المذبحة»، مشددًا على أن الضباط قدموا أرواحهم في أداء الواجب، فيما تعهدت الداخلية بملاحقة الهارب وتقديم الجناة إلى العدالة بأسرع وقت.