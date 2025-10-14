كيف تحايلت عصابات المخدرات على السفن الحربية؟

الكوكايين يطفو على الشواطئ

من البحر إلى الجو!

تهريب في الخضار والفواكه

175 ألف كيلوغرام في عام

هل الضربات فعالة؟

نهاية سيطرة العصابات

المشهد الآن

في عملية عسكرية نوعية، قصفت طائرة حربية أمريكية قاربًا سريعًا قرب سواحل جمهورية الدومينيكان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وتناثر مئات الطرود من الكوكايين في البحر الكاريبي. وكانت الطرود التي جرفتها الأمواج مغلفة بعناية وتحمل علامة تجارية ملفتة «MEN»، وكأنها منتج استهلاكي فاخر وليست سمًا قاتلاً.في سانت فينسنت وجزر غرينادين، صُدم السكان حين عثرت الشرطة على طرود ملفوفة بالحبال، بعضها موضوع داخل أكياس تحمل ملصقات فيتامينات مزيفة من «الصناعة الكولومبية». في مشهد لم تعتده هذه الشواطئ السياحية من قبل، لكنه أصبح متكرراً مع تصاعد الحملات العسكرية في المنطقة.مع انتشار السفن الحربية في البحر الكاريبي، غيّرت عصابات التهريب إستراتيجياتها. وسجلت السلطات في ترينيداد وتوباغو ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الرحلات الجوية غير القانونية القادمة من كولومبيا، والتي تقوم بإسقاط المخدرات في عرض البحر لالتقاطها لاحقًا من قبل يخوت وسفن تجارية ضخمة، يصعب على الرادارات تعقبها.وفي جامايكا، بدأت العصابات بتهريب كميات أقل وأكثر تفرّقًا، وتكون غالبًا داخل شحنات طعام، لتقليل الخسائر عند المصادرة. وكشف ضابط في وحدة مكافحة المخدرات لصحيفة التلغفراف أن «الأساليب أصبحت أكثر خبثًا.. لم نعد نتحدث عن قوارب فقط، بل عن عمليات تنكر ذكية في شحنات تجارية».بحسب بيانات خفر السواحل الأمريكي، جرى ضبط نحو 193 طنًا من الكوكايين في عرض البحر خلال عام مالي واحد، ثلثها في الكاريبي. ومع تزايد الإنتاج الكولومبي يبدو أن «الكارتلات» تبحث عن طرق بديلة لتهريب هذه الكمية الضخمة إلى أسواق عالمية مثل أوروبا وأستراليا وجنوب إفريقيا.منذ سبتمبر، أعلنت إدارة ترمب تدمير أربعة قوارب سريعة وقتل 21 شخصًا في عمليات جوية، ورغم تبرير ذلك بربط العصابات بـ«الإرهاب»، يحذر خبراء من انتهاك واضح للقانون الدولي. والأسوأ... أن غالبية الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات في الولايات المتحدة تعود إلى الفنتانيل، وليس الكوكايين الذي يُهرّب عبر الكاريبي.لم تعد «كارتلات» المخدرات كيانات مركزية كما في عهد بابلو إسكوبار. فهي تقوم اليوم بتوزع المهمات بين جماعات متفرقة: من الزراعة، مرورا بالتخزين، وصولا إلى النقل، وحتى اللوجستيات. ويزيد هذا التفكك من صعوبة تفكيك الشبكات الإجرامية، ويمنحها مرونة تكتيكية أمام الضغوط العسكرية الأمريكية.عاد الكاريبي بقوة إلى خارطة التهريب العالمية، مدفوعًا بالإنتاج الزائد للكوكايين والطلب المرتفع في الأسواق الغربية، وبينما تتباهى واشنطن بالضربات الجوية، تتكيف العصابات وتواصل التهريب بطرق أذكى وأكثر مراوغة.