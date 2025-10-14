هل وصل العالم إلى نقطة اللاعودة البيئية؟

في تطور خطير يُهدد مستقبل الحياة على الأرض، كشف تقرير علمي دولي أن كوكبنا وصل إلى أول نقطة تحول كارثية بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث شهدت الشعاب المرجانية الدافئة انخفاضاً حاداً ومستمراً يهدد سبل عيش مئات الملايين من البشر.

التقرير الذي أجرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) وشارك فيه 160 عالماً من 23 دولة، حذر من أن ما حدث مع الشعاب المرجانية ليس إلا البداية، إذ يقترب العالم من نقاط تحول بيئية أخرى قد تشمل تراجع غابات الأمازون وانهيار التيارات البحرية الكبرى، فضلاً عن فقدان الألواح الجليدية في القطبين.

الشعاب المرجانية تحت التهديد

أكد التقرير أن الشعاب المرجانية تواجه خطر الاختفاء الكامل إذا لم تنخفض درجات حرارة الأرض إلى 1.2 درجة مئوية بسرعة، بينما يبلغ متوسط الاحترار الحالي 1.4 درجة مئوية.

ومنذ بداية عام 2023، شهدت الشعاب المرجانية أسوأ ظاهرة تبييض في التاريخ الحديث، إذ تأثرت أكثر من 80% منها في أكثر من 80 دولة نتيجة ارتفاع درجات حرارة البحار إلى مستويات قصوى، ما أدى إلى دفع الأنظمة البيئية البحرية إلى «مناطق غير مستكشفة» تنذر بخطر داهم.

نقطة تحوّل حرجة

ويحذر العلماء من أن تجاوز عتبة الاحترار 1.5 درجة مئوية خلال العقد القادم قد يكون أمراً حتمياً في حال استمرار معدلات الانبعاثات الحالية دون خفض سريع وفعال.

وفي هذا السياق، شدد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتحسين إدارة الشعاب المرجانية محلياً، مع التركيز على حماية المناطق التي لم تتأثر بعد والتي تمثل «بذور التعافي» المحتملة، لضمان استمرار دعم الحياة البحرية والمجتمعات البشرية التي تعتمد عليها.

ذوبان الجليد وارتفاع البحار

هل هناك أمل؟

لم يقتصر التقرير على الشعاب المرجانية فقط، بل سلط الضوء أيضاً على الألواح الجليدية في القطبين الغربي والأخضر، التي تقترب بسرعة من نقاط تحول خطيرة مع تسارع فقدان الجليد وارتفاع منسوب البحار، ما يضاعف المخاطر البيئية ويهدد المناطق الساحلية حول العالم.رغم كل هذه المؤشرات المقلقة، أشار التقرير إلى بعض نقاط التحول الإيجابية المحتملة في المجتمعات، منها التوسع في استخدام السيارات الكهربائية التي تسهم بشكل ملموس في تقليل الانبعاثات وتقليل حدة الأزمة المناخية.

ويظل المستقبل أمام البشرية محفوفاً بالمخاطر، لكن التحول السريع نحو تقنيات صديقة للبيئة والإجراءات العالمية الجريئة قد تكون الفرصة الأخيرة لتجنب المزيد من الكوارث البيئية.