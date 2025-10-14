سجن مؤثرة روّجت لشاي ينقص الوزن في باريس

أصدرت محكمة فرنسية حكماً بسجن نجمة الإنترنت مايفا غنّام لمدة عام واحد، وتغريمها 150 ألف يورو، بعد إدانتها في قضايا إعلانات تجارية مضلّلة وممارسات خادعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً حول مسؤولية المؤثرين في الفضاء الرقمي وحماية المستهلكين من الخداع التسويقي وحدود الإعلانات الإلكترونية.

القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، تعكس تصاعد حملة السلطات الفرنسية لمكافحة الفوضى الإعلانية على المنصات الرقمية، وسط مطالب بتشديد الرقابة على صناعةٍ تتجاوز حدود الشهرة إلى التأثير الاقتصادي والسلوك الاجتماعي.

وأصدرت محكمة باريس، حكماً يقضي بسجن المدوّنة والمؤثرة الفرنسية مايفا غنام (28 عاماً) الجمعة، لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ وتغريمها 150 ألف يورو، بعد إدانتها في قضايا تضليل تجاري وإعلانات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين 2019 و2023.

ممارسات خادعة



ووُجهت إلى مايفا -التي يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص على مواقع التواصل وبرزت سابقاً في برنامج تلفزيون الواقع «المرسيليون»- 12 تهمة تتعلق بنشر محتوى إعلاني غير مصرح به، يتضمن مزاعم كاذبة حول منتجات للتجميل والتنحيف والتداول المالي، دون الإشارة إلى أنها إعلانات مدفوعة.

وبحسب صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية التي تابعت القضية، بدأت الجلسة بتوتر واضح، إذ حاول محامي مايفا، إلياسين معلاوي، تأجيل المحاكمة بدعوى أن موكلته لم تتلقَّ استدعاء رسمياً، لكن المحكمة رفضت الطلب، وقررت السير في الإجراءات.

وأدانت المحكمة مايفا بتهم تتعلق بممارسات تجارية خادعة، منها الترويج لكريمات لتكبير الأرداف والصدر على أنها بديل آمن للجراحة التجميلية، والإعلان عن «شاي للتنحيف» يزعم خسارة 7 كيلوغرامات في 20 يوماً، إضافة إلى ترويج حلويات تزعم تحفيز نمو الشعر، وكلها مزاعم وصفتها هيئة مكافحة الاحتيال بأنها «غير قانونية ومضلّلة».

وخلال الجلسة، وصف أحد المحققين سلوك مايفا بأنه «نموذج لكل المخالفات التي يمكن أن يرتكبها مؤثر على الإنترنت»، مضيفاً: «من الصحة إلى المال إلى مستحضرات التجميل، هي تروج لكل شيء، وترد دائماً الجملة نفسها: نسيت أن أذكر أنها إعلان».

وأشارت التحقيقات إلى أن مايفا روّجت لخدمات تجميلية مثل تبييض الأسنان والعلاج بالإبر الدقيقة، رغم أن هذه الإجراءات يُسمح للأطباء فقط بممارستها.

تبريرات وذرائع

وفي دفاعها خلال التحقيق، اعترفت المؤثرة بأنها «بالغت قليلاً في عرض بعض المنتجات»، مدعية أنها لم تكن تدرك خطورة الإعلانات المضلّلة.

وقالت إنها كانت تروّج لمنصات تداول تزعم أنها تكسب منها 1200 يورو يومياً، رغم أنها لم تستثمر أي مبلغ على الإطلاق.

وتشير التقارير إلى أن مايفا تجني نحو 60 ألف يورو شهرياً من أنشطتها التجارية عبر الإنترنت، ما جعلها أحد أبرز الوجوه في عالم «الإعلانات المقنّعة» على شبكات التواصل.

وتأتي هذه الإدانة بعد أشهر من صدور حكم مماثل ضد المؤثرة ريم رينوم في يوليو الماضي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ في قضية مشابهة، في إطار حملة قضائية فرنسية تستهدف الحد من التجاوزات التجارية لمشاهير الإنترنت، خصوصاً أولئك الذين انطلقوا من برامج «تلفزيون الواقع».

وكانت السلطات الفرنسية قد شددت في السنوات الأخيرة على مراقبة المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل، بعدما تزايدت الفضائح المتعلقة بالترويج لعمليات التجميل ومنتجات وهمية.