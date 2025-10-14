رئيس إندونيسيا يتعرض لـ«موقف محرج» في شرم الشيخ

لم يكن الرئيسان الإندونيسي برابوو سوبيانتو والأمريكي دونالد ترمب، على علم بوجود مكبر للصوت ينقل محادثتهما أثناء تعليقات تبادلها الزعيمان، بعد أن ألقى الأخير كلمة في القمة التي انعقدت في أعقاب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وطلب سوبيانتو من ترمب أمس (الإثنين) مقابلة إريك نجل الرئيس الأمريكي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترمب، والتقط ذلك مكبر صوت.

وكان الزعيمان يتحدثان في منتجع شرم الشيخ المصري، ولم يعلق «البيت الأبيض» ولا السفارة الإندونيسية في واشنطن على الموضوع.

ولم يتضح في المقطع الصوتي، ما إذا كانا يشيران إلى مؤسسة ترمب، أو أي صفقات تجارية تتعلق بالرئيس أو عائلته.

وفي حديثه إلى ترمب -بينما كان الرجلان يقفان خلف منصة ملحق بها مكبر صوت- أشار برابوو إلى منطقة «غير آمنة». ثم سأل ترمب «هل يمكنني مقابلة إريك؟». ليرد قائلاً «سأطلب من إريك الاتصال بك. هل أفعل ذلك؟ إنه شاب طيب. سأطلب من إريك الاتصال بك».

ويشغل إريك وشقيقه دونالد جونيور منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترمب، التي لديها عمليات تجارية تشمل عقارات وخدمات ضيافة ومشاريع قائمة على تقنية «البلوك تشين».

ويُظهر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أنها تدير نادي غولف خارج العاصمة الإندونيسية جاكرتا.