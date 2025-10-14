امتن.. تنفس.. تنزه.. عادات تصنع يومك وتصفّي ذهنك     

أشارت باحثات في قسم علم النفس بجامعة هارفارد، إلى أن إدخال بعض العادات البسيطة في نمط الحياة اليومية يمكن أن يُسهم بدرجة كبيرة في تعزيز الشعور بالسعادة وتقليل الإرهاق الذهني المزمن. ووفق نتائج دراستهم، فإن ممارسات مثل تدوين الامتنان يوميًا والتركيز على الجوانب الإيجابية تُساعد في إعادة توجيه التفكير بعيدًا عن الضغوط والتوتر. كما أكّدوا أن الابتعاد مؤقتًا عن الشاشات الرقمية والهواتف يمنح الدماغ فسحة للراحة، ويقلل الاستنفاد العقلي الناتج عن المعلومات المتدفقة. وأوضحت البحثيات، أن المشي في الطبيعة أو قضاء وقت في الهواء الطلق يدعم إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين، كما أن ممارسة التنفس العميق أو التأمل البسيط يساعدان على تهدئة الجهاز العصبي وإعادة التوازن الذهني. وأكدت الباحثات، أن هذه العادات قد تُمثّل «خط الدفاع الأول» ضد الاحتراق الذهني، خصوصًا عند الانتظام فيها بشكل يومي.