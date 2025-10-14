أمراض ومشاكل يسببها العمل المكتبي

حذّرت الطبيبة سفيتلانا تشيرنوفا، اختصاصية الطب المهني في روسيا، من أن الجلوس لساعات طويلة في بيئة العمل المكتبي قد يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية المزمنة، أبرزها آلام الظهر والرقبة، واضطرابات المفاصل، وتورم الساقين، إضافة إلى ضعف الدورة الدموية وزيادة الوزن. وأوضحت تشيرنوفا، أن قلة الحركة أثناء العمل تُضعف تدفق الدم في الأطراف، ما يؤدي إلى الشعور بالخدر والتشنج العضلي، بينما يفاقم الجلوس بوضعية غير صحيحة من خطر الانزلاق الغضروفي. وبينت، أن الاستخدام الطويل للحواسيب وشاشات العرض يتسبب في إجهاد العين والصداع المستمر نتيجة الإضاءة غير المناسبة أو المسافات الخاطئة بين العين والشاشة. وأكدت الطبيبة، أن المشكلات النفسية مثل القلق وقلة التركيز أصبحت أيضًا من آثار العمل المكتبي الحديث، داعيةً إلى أخذ فترات استراحة منتظمة، وممارسة التمدد البسيط، وتحسين بيئة المكتب للحفاظ على صحة الجسد والعقل.مجهد للعين والمفاصل والعضلاتمؤذ لأمراض القلب والأعصابمشاكل نفسية القلق التوتر والتشتت