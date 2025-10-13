أب يقتل 3 من أبنائه.. والبنت تنجو بأعجوبة!
في حادثة هزّت محافظة ريمة اليمنية، أقدم رجل خمسيني على قتل ثلاثة من أبنائه بإطلاق نار مباشر داخل منزل العائلة، بينما نجت ابنته الرابعة بعد إصابتها بطلق ناري فرّت إلى منزل الجيران طالبة النجدة.

عودة من الغربة

عاد الرجل من الغربة قبل شهر بعد سنوات من الغياب، وتزوج حديثًا بزوجة ثانية، قبل أن يصطحب أسرته في زيارة تقليدية تعرف محليًا بـ«ردة الجد»، إلا أنه عاد مساءً إلى منزله، حيث وقعت المأساة التي صدمت الجميع.

ضغوط نفسية

تتجه أصابع الاتهام نحو الضغوط النفسية والاقتصادية التي واجهها بعد عودته، وسط ارتفاع ملحوظ في جرائم العنف الأسري وانتشار السلاح في الأرياف اليمنية خلال الفترة الأخيرة، ما أثار مطالبات بتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي في المنطقة.

وألقت السلطات القبض على الجاني لتسليمه للعدالة، فيما يواصل المجتمع المحلي الوقوف مذهولًا أمام هذه الجريمة الأليمة.

