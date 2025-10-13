فضيحة «تمويل السيارات» تكبد بنكاً بريطانياً 2 مليار جنيه

تعويض 14 مليون سائق

أعلن بنك لويدز تخصيص 800 مليون جنيه إسترليني جديدة لتغطية التكاليف الناتجة عن فضيحة بيع تمويل السيارات بشكل خاطئ، ليرتفع إجمالي الخسائر إلى ملياري جنيه.أكدت هيئة السلوك المالي أن أكثر من 14 مليون سائق مؤهلون لتعويضات بعد بيع قروض سيارات بأسعار وفوائد غير عادلة، ضمن خطة تعويض بقيمة 11 مليار جنيه.رغم ارتفاع أسهم لويدز بعد إعلان التعويضات، إلا أن البنك توقع زيادة مخصصاته بسبب احتمالية وجود حالات إضافية، ما أدى إلى تحذير بشأن تأثيرات سلبية على الأرباح.كشفت الهيئة التنظيمية أن البنوك لم تبلغ العملاء بشفافية عن العمولات المدفوعة لتجار السيارات، ما أدى إلى دفع بعض العملاء أسعار فوائد أعلى بدون فرصة تفاوض.إضافة إلى لويدز، تواجه بنوك أخرى مثل سانتاندير وباركليز وكلوز براذرز خسائر مالية كبيرة، بينما تسعى شركات السيارات مثل بي إم دبليو لعقد اجتماعات مع الحكومة لمناقشة التعويضات.