هل تعود كنوز اليونان المسروقة أخيراً؟

سُرق من دار ضيافة تاريخية

امرأة ألمانية تعيد التاج

ليست المرة الأولى

أملٌ في استعادة «البارثينون»

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية أن تاجاً حجرياً أثرياً يعود للقرن الرابع قبل الميلاد سُرق قبل أكثر من 50 عاماً من موقع «أولمبيا» قد عاد أخيراً إلى موطنه الأصلي.التاج المصنوع من الحجر الكلسي، المقدر بحجم 24×33.5 سنتيمتر، كان جزءاً من مبنى تاريخي يُدعى «ليونيدياون»، كان يُستخدم لاستضافة الزوار خلال العصور الكلاسيكية.القطعة أعادتها امرأة ألمانية بدافع أخلاقي، وسلمتها إلى جامعة مونستر، التي قامت بدورها بتنسيق عودتها إلى اليونان. وقد وصفت الوزارة تصرّفها بـ «الشجاع والإنساني».وتعتبر هذه القطعة هي ثالث أثر يُعاد من جامعة مونستر في السنوات الأخيرة، بعد كأس نبيذ من أولمبياد 1896، ورأس رخامي من مقبرة رومانية في سالونيك.تسعى اليونان حالياً لتوسيع اتفاقات إعادة الآثار، على أمل أن تستعيد في النهاية رخاميات البارثينون المحتجزة في المتحف البريطاني منذ القرن التاسع عشر.