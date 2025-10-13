لماذا يرفض البريطانيون زيادة رواتبهم ؟

تأثير خانق على العائلات

كيف يتجنبون الفخ؟

تهديد للاقتصاد والمستقبل

هل هناك حلول؟

يجد آلاف العمال في بريطانيا أنفسهم عالقين في فخ ضريبي مرعب، حيث تُفرض عليهم ضريبة بنسبة 62% على كل جنيه حين يتجاوز دخلهم السنوي 100 ألف جنيه إسترليني، ما يدفع الكثيرين لتخفيض رواتبهم عمداً.الآباء والأمهات الذين يتخطى دخلهم هذا الحد يتعرضون لمعدلات ضرائب تزيد على 100% بسبب فقدان مزايا مالية كانت تساعد الأسرة في رعاية الأطفال، ما يجعل زيادة الدخل مكلفة بشكل لا يصدق.يتجه العديد من الموظفين لتقليل ساعات العمل أو رفض الترقيات، لكن أكثر الطرق شيوعاً هي ضخ الأموال في خطط التقاعد لتقليل الدخل الخاضع للضريبة.يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذا السلوك قد يؤدي إلى موجة تقاعد مبكر، ما قد يضعف الاقتصاد البريطاني ويقلل من الإنتاجية على المدى الطويل.رغم المطالبات بتعديل النظام الضريبي، تواجه الحكومة البريطانية تحديات مالية كبيرة تعرقل معالجة هذه المشكلة في الوقت الحالي، ما يجعل فخ الضرائب مستمراً.