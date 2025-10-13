نام في سيارته.. واليوم تغيرت حياته

15 موقفاً للنجاة

الدراسة من المقعد الخلفي

كسر حلقة التشرد

أمل في التكرار

يبدو موقف السيارات N في كلية لونغ بيتش سيتي مكاناً عادياً في كاليفورنيا، إلا أنه حمل معاني مختلفة تماماً لإدغار روزاليس جونيور، الطالب الذي وجد نفسه بلا منزل، فحوّل سيارته القديمة إلى غرفة نوم ومكتب دراسي.خصصت الكلية 15 موقفاً في الحرم الجامعي كحل مؤقت للطلاب الذين لا يملكون مأوى. هذا البرنامج رغم بساطته غيّر حياة إدغار وزملائه، وفتح أمامهم نافذة للأمل.كل ليلة، ومع غروب الشمس، كان إدغار يوقف سيارته ويبدأ رحلته الدراسية على ضوء شاشة الحاسوب. كان المكان ضيقاً، لكن الطموح كان واسعاً بما يكفي ليصمد.ساعد هذا البرنامج التجريبي في تقليل نسبة انسحاب الطلاب المشردين من الدراسة، ومنحهم بيئة آمنة نسبياً لاستكمال تعليمهم دون الخوف من المبيت في الشارع.نجاح البرنامج في لونغ بيتش سيتي قد يكون نموذجاً يحتذى به في كليات أمريكية أخرى، وسط ارتفاع نسبة التشرد في أمريكا في ظل أزمة سكن خانقة يعاني منها طلاب كثر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.