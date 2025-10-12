طائرة خاصة لنقل الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

أنهت الجهات الأمنية إجراءات نقل جثامين ومصابي الوفد القطري من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى قطر على طائرة خاصة، بعد الحادث الذي وقع أمس على بعد 50 كيلومتراً من مدينة طور سيناء باتجاه شرم الشيخ.

وكانت قطر قد أرسلت طائرة خاصة لنقل الجثامين الثلاثة لضحايا انقلاب سيارة الوفد القطري التي راح ضحيتها الشيخ سعود بن ثامر (45 عاماً) وعبدالله غانم (44 عاماً) وحسن الجابر (52 عاماً).

كما جرى نقل المصابَين القطريين محمد عبدالعزيز (31 عاماً) وعبدالله عيسى (35 عاماً).وجرى الدفع بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثث إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأُخطرت جهات التحقيق التي تولت التحقيق.

وانتقلت جهات التحقيق إلى مستشفى شرم الدولي للتحقيق في الواقعة ومعرفة ملابسات الحادث.

وأكد مصدر بجنوب سيناء أن حادث انقلاب سيارة الوفد القطري نتيجة اختلال عجلة القيادة.





جدير بالذكر أن القيادات الأمنية بجنوب سيناء كانت قد تلقت بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة الوفد القطري على بعد 50 كيلومتراً من شرم الشيخ نتجت عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين بينهم سائق السيارة (مصري الجنسية) ويُدعى يحيى شوقي (50 عاماً).