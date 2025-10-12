علماء يطورون خلايا شمسية لتوليد الكهرباء من واجهات المباني

أعلنت شركة «نورنيكل» الروسية تطوير نماذج لأول خلايا شمسية شبه شفافة في روسيا، بالتعاون مع جامعة «ميسيس» الروسية للبحوث التكنولوجية، في خطوة تمثل ابتكارا نوعيا في دمج الطاقة الشمسية ضمن المباني.

وتعرف التقنية باسم BIPV (الطاقة الكهروضوئية المدمجة في المباني)، إذ تتحول العناصر المعمارية إلى مصادر للكهرباء، وتتيح الألواح المدمجة مرور ضوء النهار إلى الداخل، كما توفر حماية من الحرارة الزائدة عبر عكس الإشعاع الحراري.

وتعتمد هذه التقنية على أغشية البيروفسكايت الهجينة التي يقل سمكها عن ميكرون واحد، ويتم تركيبها بالأسطح باستخدام الطباعة، مع استبدال الأقطاب الكهربائية المعدنية المعتمة بأقطاب شفافة متعددة الطبقات.

وأوضحت آنا ستافيتسكايا، رئيسة مشاريع مركز تكنولوجيا البلاديوم في نورنيكل، أنه لضمان مقاومة الأكسدة والمتانة، تستخدم الشركة طبقة نانوية من البيلاديوم على الأقطاب الكهربائية والتي بدورها تعزز الموثوقية وتحمي المكونات من الأكسدة وتطيل عمر الخلايا، مما يجعل هذه التقنية قادرة على التطبيق في ظروف التشغيل الفعلية وليس في المختبر فقط.

يذكر أن هذه التقنية الجديدة ستفتح آفاقا واسعة لتطوير المباني الذكية المستدامة، مع إمكانية تقليل استهلاك الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة.