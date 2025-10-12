يُعتبر الحليب مشروباً غنياً بالعناصر الغذائية، حيث يُعرف بفوائده للجهاز الهضمي ودوره في تعزيز التغذية عند تناوله مع الوجبات أو المكملات الصحية، ومع ذلك حذرت دراسات حديثة وخبراء من أن الحليب قد يعيق امتصاص بعض المكملات الغذائية، ما يقلل من فعاليتها.

وبحسب موقع «only my health»، أوضحت استشارية الأمراض الباطنية في مستشفى أستر سي إم آي في بنغالور الدكتورة بوجا بيلاي المكملات التي يجب تجنب تناولها مع الحليب وكيفية تحسين امتصاصها.

مكملات لا ينبغي تناولها مع الحليب

1- مكملات الحديد: يقلل الكالسيوم والبروتينات الموجودة في الحليب (الكازين والواي) من امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 50%، ويُوصى بتناول مكملات الحديد مع الماء أو عصير غني بفيتامين سي (مثل عصير البرتقال) على معدة خاوية.

2 - أدوية الغدة الدرقية (ليفوثيروكسين): يتداخل الكالسيوم واليود في الحليب مع امتصاص هذا الدواء، ما يؤثر على استقرار مستويات الهرمونات، ويُفضل تناوله مع الماء قبل 30-60 دقيقة من تناول الطعام أو منتجات الألبان.

3 - المضادات الحيوية (مثل التتراسيكلين وسيبروفلوكساسين): يرتبط الكالسيوم في الحليب مع هذه الأدوية، مكوناً مركبات غير قابلة للامتصاص، لذا يُنصح بالفصل بينها وبين منتجات الألبان بساعة على الأقل.

4 - مكملات الزنك: يتنافس الكالسيوم مع الزنك على الامتصاص في الأمعاء، ما يقلل من فعاليته، لذا يُفضل تناول الزنك مع وجبات خالية من الألبان.

5 - مكملات المغنيسيوم: يعيق الكالسيوم امتصاص المغنيسيوم، وهو ضروري للنوم واستعادة العضلات، ويُوصى بتناوله مع الماء قبل النوم بعيداً عن منتجات الألبان.

لماذا يسبب الحليب هذه المشكلة؟

أوضحت الدكتورة بيلاي أن الكالسيوم في الحليب يرتبط بالمعادن والأدوية في المكملات، مكوناً مركبات غير قابلة للذوبان، ما يمنع امتصاصها، كما أن البروتينات والدهون في الحليب تبطئ عملية الهضم، ما يزيد من تعقيد امتصاص العناصر الغذائية.

نصائح لتناول المكملات بشكل صحيح

- تجنب تناول الحليب أو منتجات الألبان لمدة 1-2 ساعة قبل وبعد تناول المكملات الحساسة.

- استخدم الماء أو المشروبات الغنية بفيتامين سي بدلاً من الحليب.

- تناول مكملات الحديد، الزنك، أو أدوية الغدة الدرقية على معدة خاوية لضمان أفضل امتصاص.

- تحقق من محتوى المكملات لتجنب التداخلات.