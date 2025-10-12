سقوط مروّع.. هليكوبتر تتحطم بين المصطافين في أمريكا

في مشهد أشبه بأفلام هوليوود، سادت حالة من الذعر على شاطئ هنتنغتون في لوس أنجلوس، بعدما فقدت طائرة هليكوبتر السيطرة أثناء تحليقها فوق المصطافين أمس (السبت)، لتسقط بشكل مروّع وسط صرخات الحاضرين.

الطائرة تصطدم بالنخيل

مقاطع الفيديو التي اجتاحت مواقع التواصل أظهرت المروحية وهي تدور بشكل جنوني قبل أن تصطدم بأشجار النخيل وسلّم خشبي قريب من الشاطئ، بينما هرع الناس للابتعاد عن موقع السقوط.

5 مصابين

أكدت السلطات المحلية إصابة 5 أشخاص، بينهم اثنان من ركاب المروحية تم إنقاذهما من الحطام، و3 آخرين كانوا على الطريق المجاور، نُقلوا جميعا إلى المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية في الموقع.

تحقيقات رسمية

استجابت شرطة لوس أنجلوس وفرق الإطفاء فورا للحادثة عند تقاطع طريق المحيط الهادئ وشارع هنتنغتون، وبدأت تحقيقا موسعا لمعرفة سبب السقوط، بينما لم تُعلن النتائج بعد.

فعالية خيرية تتحول إلى مأساة

كانت المروحية تابعة لفعاليات حدث سنوي لجمع التبرعات بعنوان Cars N Copters، وكان من المفترض أن يُقام اليوم (الأحد)، لكن المشهد المروّع ألقى بظلال ثقيلة على الفعالية التي ينتظرها الآلاف سنويا.