رعب في السماء.. منتخب نيجيريا ينجو من كارثة جوية

تحوّلت رحلة المنتخب النيجيري لكرة القدم من عودة روتينية إلى لحظات مرعبة، بعدما تشقّق الزجاج الأمامي للطائرة التي كانت تقلّ الفريق بشكل مفاجئ أثناء التحليق فوق الأجواء الأفريقية، ما أجبر قائد الطائرة على تنفيذ هبوط اضطراري عاجل في العاصمة الأنغولية لواندا.

نجوم كبار على متن الرحلة

الطائرة كانت تقلّ بعثة المنتخب العائدة من جنوب أفريقيا بعد مباراة ودية، وكان من بين الركاب نجما الدوري التركي فيكتور أوسيمين لاعب غلطة سراي، وويلفريد نديدي نجم بشكتاش، إلى جانب أفراد الطاقم الفني والإداري.

القرار الحاسم أنقذ الجميع

بعد دقائق من الإقلاع، لاحظ الطاقم وجود شرخ واضح في زجاج قمرة القيادة، ما دفع القائد إلى اتخاذ قرار فوري بالهبوط تفادياً لكارثة محققة. وتمكنت الطائرة من الهبوط بأمان وسط حالة من التوتر والدهشة.

هبوط ناجح وتدخل سريع

كانت فرق الطوارئ في انتظار البعثة بمطار لواندا، وتأكدت من سلامة جميع الركاب دون تسجيل أي إصابات أو حالات إغماء، فيما غادر اللاعبون الطائرة وهم في حالة امتنان واضحة.

قائد الطائرة.. بطل خلف المقود

بدوره، أشاد الاتحاد النيجيري لكرة القدم بشجاعة القائد واحترافية الطاقم، مؤكداً أن سرعة الاستجابة كانت الفيصل بين الخطر والنجاة، وأن الموقف كاد يتحول إلى مأساة لولا قراره السريع.