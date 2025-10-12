«ضربات» شقيقته الطفلة أنقذته من الموت

تحوّلت لحظات اللعب البريئة على الترامبولين في ولاية لافون الأمريكية إلى مشهد مرعب، حين اختنق الطفل لوغان (7 سنوات) فجأة بقطعة حلوى أثناء القفز، فتوقف عن الحركة وأمسك بصدره في حالة ذعر.

بطلة عمرها 10 سنوات

لكن شقيقته ليا ذات الأعوام العشرة، لم تتردد للحظة. وبرد فعل سريع، بدأت تنفذ ضربات ظهر مدروسة أنقذت حياته، مستحضرة ما تعلّمته من دروس الإسعافات الأولية، التي كانت قد تلقتها من والدتها.

كاميرا توثق اللحظة

سجلت الكاميرا المثبتة في الحديقة المشهد بالكامل، لتصبح ليا حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل، بعد أن نشر قسم الشرطة الفيديو تقديراً لتصرفها البطولي.

الأم فخورة وشبه مذهولة

هيذر جيمس (والدة ليا وعضو فريق البرامج الخاصة في شرطة لافون)، أكدت لقناة NBC أنها كانت في المطبخ حين حدثت الواقعة، وأن ما رأته لاحقاً في الفيديو جعلها تبكي من الفخر، مشددة على أهمية تعليم الأطفال مهارات الإنقاذ.

درس لن ينساه أحد

شددت الشرطة والخبراء الصحيون على أن ما حصل يسلط الضوء على خطورة لحظات الاختناق، ووصفوه بـ«كابوس كل والد»، مشيرين إلى أهمية التصرّف السريع والتعليم المسبق. كما وعد الطفل لوغان بعدم الجمع بين اللعب وتناول الطعام مجدداً.