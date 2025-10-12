زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة «بابوا» في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم (الأحد)، مقاطعة «بابوا» شرق إندونيسيا.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 100 كيلومترٍ من مدينة «سارمي» الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 20 كيلومترًا.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاءً مختلفة من إندونيسيا حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم «حلقة النار»، وتلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.