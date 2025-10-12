يشير تقرير عن سوق أغذية مرضى السكري في المملكة العربية السعودية من 2025 إلى 2033، إلى أن حجم هذه السوق سيصل إلى 272.6 مليون دولار بحلول العام 2033، مرتفعاً من 169.5 مليون دولار في عام 2024.وتتحقق تلك الزيادة بسبب عوامل عدة، أهمها تزايد عدد المصابين بالسكّري، وتزايد الوعي الصحي، والنمو المطّرد في الرغبة في المشروبات الخالية من السكّر، والمنخفضة السعرات الحرارية، وتزايد الخيارات الغذائية المتاحة للسكان الحضريين وشبه الحضريين، في الرياض، وجدة، والظهران. وهي مناطق كثافة الوعي الصحي، وتعدد قنوات التجارة الإلكترونية.ومع تزايد الإصابات بالسكري، أضحى الطلب كبيراً على أطعمة الحِمْيَة، التي باتت عنواناً لأسلوب الحياة في المدن والمراكز الحضرية الكبيرة، خصوصاً المأكولات المنخفضة السكر، والخالية منه، والأطعمة المدعّمة التي غدت ذات شعبية عالية، خصوصاً الوجبات الخفيفة (سناكس)، والمشروبات، ومنتجات الألبان، والمخابز.كما أن سوق أغذية مرضى السكري تستفيد في نموها من قطاع واسع من أفراد الجمهور غير المصابين بالسكري، لكنهم يضعون أولوية خاصة لجودة صحتهم، ووقاية أنفسهم من الأمراض، خصوصاً السكري.وبات انتشار هذه الأغذية كبيراً جداً مع التوسع في المحلات الاستهلاكية، والصيدليات، ومنصات التجارة الإلكترونية. ويضاف إلى ذلك، الإقبال الشعبي على البرامج التي تخصصها الحكومة السعودية لحض مواطنيها على أساليب حياة أفضل. وذكر التقرير، الصادر في الولايات المتحدة، أن السعودية تعد سوقاً متطورة لحلول الأغذية المخصصة لمرضى السكري.