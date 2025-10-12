«واتساب»: ميزة جديدة لربط الحسابات الشخصية بـ«فيسبوك»

أعلن تطبيق المراسلة الفورية «واتساب»، المملوك لشركة «ميتا» الأمريكية، إطلاق ميزة جديدة تتيح لمختبري النسخة التجريبية إضافة روابط ملفاتهم الشخصية على «فيسبوك» مباشرة إلى ملفاتهم على «واتساب»، في أحدث نسخة تجريبية لنظام أندرويد الصادرة برقم 25.29.10.70.

ووفقاً لموقع «واتساب بيتا إنفو WABetaInfo» المتخصص في أخبار «واتساب»، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إضافة اختصار سريع يؤدي إلى ملفاتهم الشخصية على «فيسبوك»، ويظهر الرابط على الملف الشخصي للآخرين ويتيح لهم عرضه والتواصل بسهولة.

ويمكن للمستخدمين التحقق من الرابط عبر مركز الحسابات لتأكيد ملكيته، فيما يمكن عرض رابط غير متحقق دون التأثير على تجربة المستخدم على «واتساب».

وتعد إضافة رابط «فيسبوك» على «واتساب» اختيارية تماماً، إذ يمكن مشاركته مع أو دون تحقق. ويظهر الرابط المتحقق على «واتساب» مع أيقونة صغيرة تؤكد أن الشخص نفسه يدير كلا الحسابين، بينما تعرض الروابط غير المتحققة أيقونة عامة مع الرابط الكامل دون إثبات الملكية.

ويتيح «واتساب» التحكم في ظهور روابط ملفات المستخدمين على «فيسبوك» عبر إعدادات الخصوصية، بالانتقال إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم الروابط، حيث يمكن للمستخدم اختيار المشاركة مع الجميع أو جهات الاتصال فقط، أو تحديد أشخاص بعينهم، أو إبقاؤه خاصاً تماماً.

جدير بالذكر أن «واتساب» أضاف سابقاً دعماً لإضافة روابط «إنستغرام»، ومن المتوقع أن تتاح إمكانية ربط التطبيق بمستخدمي «فيسبوك» كافة في المستقبل.