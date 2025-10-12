دراسة كندية: أظافر الأقدام طريقة جديدة للكشف المبكر عن سرطان الرئة

اكتشف علماء من جامعة كالغاري الكندية، طريقة بسيطة وغير متوقعة للكشف المبكر عن سرطان الرئة، وذلك من خلال تحليل عينات من أظافر الأقدام، حيث يساعد هذا الكشف الأطباء في تحديد الأشخاص المعرضين للخطر.

وتعتمد الطريقة المبتكرة على حقيقة علمية مثيرة، وهي أن الجسم بعد استنشاق غاز «الرادون» يحوله إلى رصاص مشع، ثم يخزنه في الأنسجة بطيئة النمو مثل الأظافر، وباستخدام تقنيات قياس دقيقة استطاع العلماء تحديد كمية الرصاص المشع في الأظافر بدقة عالية.

واستطاع الباحثون رصد نظير الرصاص-210 الناتج عن تحلل الرادون في 39 من أصل 55 عينة أظافر تم تحليلها (71%)، وبدا أن الأشخاص الذين استنشقوا مستويات مرتفعة من الرادون في منازهم لمدة متوسطها 26.5 سنة، كانت لديهم مستويات أعلى بكثير من هذا النظير في أظافر أقدامهم.

كما كشفت النتائج، أن هذا الأثر يبقى واضحا حتى بعد ست سنوات من انتقالهم إلى أماكن أكثر أمانا، وهذا يعني أن أظافرنا تحتفظ بسجل دائم لتعرضنا للعوامل البيئية الخطرة.

وأشار الباحثون، إلى أن هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو إنقاذ حياة آلاف الأشخاص، خصوصا غير المدخنين الذين قد يصابون بسرطان الرئة بسبب تعرضهم للرادون دون أن يدركوا ذلك.



يذكر أن «الرادون» هو غاز خامل مشع طبيعي وعديم اللون والرائحة والطعم، يتكون نتيجة اضمحلال اليورانيوم والراديوم في الصخور والتربة والمياه، ويمكن استنشاقه وعندما يتجمع في الأماكن المغلقة مثل المنازل والمناجم، يمكن أن يمثل خطراً على الصحة ويتسبب في سرطان الرئة.