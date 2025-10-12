أوروبا تحقق في إجراءات حماية القُصّر على «سناب شات» و«يوتيوب»

بدأت المفوضية الأوروبية، تحقيقا موسعا في مدى فعالية إجراءات حماية القُصّر على عدد من المنصات الرقمية الكبرى، من بينها «سناب شات» و«يوتيوب» ومتجرا تطبيقات «أبل» و«قوقل بلاي»، في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

وطلبت المفوضية من تلك الشركات تقديم معلومات تفصيلية حول أنظمة التحقق من أعمار المستخدمين، والآليات التي تعتمدها لمنع القاصرين من الوصول إلى منتجات غير قانونية، مثل المخدرات والسجائر الإلكترونية، أو إلى محتويات قد تُعتبر ضارة نفسيا مثل المواد التي تروّج لاضطرابات الأكل.

وقالت النائبة التنفيذية لرئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون السيادة التكنولوجية هينا فيركونين، إن المفوضية تعمل مع السلطات المحلية في الدول الأعضاء لتقييم مدى كفاية الإجراءات الحالية، مؤكدة أن الهدف هو ضمان بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال والمراهقين.

من جانبها، أوضحت شركة «قوقل» أنها تطبّق بالفعل ضوابط صارمة تضمن تقديم تجارب تناسب الفئات العمرية المختلفة، مشيرة إلى أنها توفر أدوات رقابة قوية للآباء، وتواصل التعاون مع المفوضية لتعزيز حماية المستخدمين الصغار.

ويُلزم قانون الخدمات الرقمية شركات الإنترنت الكبرى ببذل مزيد من الجهود للحد من المحتوى غير القانوني والضار، وضمان شفافية الخوارزميات وحماية المستخدمين، ولا سيما الأطفال، من المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية.