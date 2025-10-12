يبدأ الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من اليوم (الأحد)، تطبيق نظام الدخول والخروج الجديد (EES) باستخدام البصمة البيومترية، ما يفرض على ملايين السياح والمسافرين من خارج الاتحاد فحوصات بيومترية إلزامية، ويمثل النظام الجديد الذي سيغطي 29 دولة أوروبية، خطوة كبيرة نحو حدود أكثر ذكاء، لكنه قد يغير تجربة السفر إلى الأبد.

ووفقا للنظام الجديد الذي يبدأ الاتحاد الأوروبي العمل به سيتم تسجيل بصمات أصابع الزوار وصور وجوههم عند الدخول إلى منطقة شنغن الخالية من الجوازات، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الأمن لكنه يثير مخاوف بشأن الخصوصية والتأخيرات في المطارات.





ويبدأ تطبيق النظام الجديد تدريجيا اعتبارا من 12 أكتوبر، مع تطبيقه الكامل بحلول أبريل 2026، بحيث يقوم المسافر عند الوصول إلى مطار أو ميناء شنغن، من دول مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو دول الشرق الأوسط بتقديم بصمات أربع أصابع وصورة وجه عبر أجهزة آلية.

ووفقا للسلطات الأوروبية فإنه في المرة الأولى، قد يستغرق التسجيل 2-5 دقائق، مع إمكانية الانتظار الإضافي في المطارات الكبرى مثل شارل ديغول في باريس أو هيثرو في لندن (للعابرين إلى أوروبا)، وكذلك الخروج سيكون أيضا آليا، إذ يسجل النظام التواريخ للكشف عن الإقامات الزائدة، وقد يؤدي التجاوز إلى حظر دخول لمدة 3 سنوات.

ونشأ مشروع البصمة البيومترية في أعقاب هجمات إرهابية في باريس عام 2015 وبرلين عام 2016، وكشفت التحقيقات عن ثغرات في تتبع حركة المسافرين غير الأوروبيين الذين تحق لهم إقامة قصيرة تصل إلى 90 يوما في 180 يوما دون تأشيرة.





وكانت الحدود في الدول الأوروبية تعتمد قبل نظام البصمة البيومترية، على ختم الجوازات الورقي، وهو نظام يعاني من الأخطاء البشرية والتزوير، ما سمح لآلاف «المتجاوزين» بالبقاء بشكل غير قانوني.

ووافق البرلمان الأوروبي والمجلس على اللوائح في نوفمبر 2017، لكن التأخيرات التقنية و«الجائحة» دفعا الإطلاق إلى 2025، ويخزن النظام بيانات بيومترية لمدة 3 سنوات للدخول مع حماية خصوصية تتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات.





ويُقدر أن النظام سيوفر 500 مليون يورو سنويا من خلال تقليل التزوير، لكنه قد يزيد وقت الانتظار في المطارات بنسبة 20% في البداية، وفي 2024، سجل الاتحاد 200 مليون عبور حدود غير أوروبي، ومع النظام الجديد سيتم تتبع 90% منها إلكترونيا.