كيف تحمي طفلك من حساسية الفول السوداني إلى الأبد؟

كشفت دراسة أمريكية جديدة عن طرق مبتكرة لتقليل خطر الإصابة بحساسية الفول السوداني لدى الأطفال دون سن الثالثة، في تطور يعيد تشكيل النهج الوقائي للحساسيات الغذائية.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية «JAMA Pediatrics»واعتمدت على بيانات من اكثر من 5000 طفل، أن التعريض المبكر والمنتظم لمنتجات الفول السوداني يقلل المخاطر بنسبة تصل الى 81%، خصوصا عند دمجه مع تدخلات بسيطة مثل استخدام كريمات الترطيب اليومية.

قاد الدراسة فريق من الباحثين في جامعة كولومبيا ومستشفى بوسطن للأطفال، بقيادة الدكتورة غراهام لوجان، وشملت تحليلا عرضيا لـ5235 طفلا تراوح أعمارهم بين 3 و15 شهرا، من خلفيات عرقية متنوعة (60% بيض، 20% أفارقة أمريكيين، 15% هيسبانيين)، وتم جمع البيانات عبر استبيانات وفحوصات جلدية من 2018 الى 2024، مع التركيز على الأطفال الذين لم تظهر عليهم علامات حساسية سابقة.

وكشفت النتائج الرئيسية أن الأطفال الذين تعرضوا للفول السوداني مرة واحدة على الأقل قبل الشهر الرابع شهدوا انخفاضا بنسبة 71% في خطر الإصابة بالحساسية مقارنة بغيرهم، وعند دمج هذا التعريض مع استخدام كريمات الترطيب اليومية لمنع التهابات الجلد (مثل الأكزيما، التي ترتبط بحساسية الفول السوداني بنسبة 50%)، ارتفعت الفعالية الى 81%.

كما وجدت الدراسة أن التعريض غير المنتظم (مثل مرة كل أسبوعين) يقلل المخاطر بنسبة 45% فقط، ما يؤكد الحاجة الى روتين منتظم، وأثبتت الإحصاءات الدقيقة أن نسبة الإصابة انخفضت من 3.2% في مجموعة التجنب الى 0.6% في مجموعة التعريض المبكر.

مع ذلك، حددت الدراسة قيودا، مثل الاعتماد على التقارير الذاتية للآباء وقد تكون النتائج أكثر صلاحية في السياقات الغربية، وقالت الدكتورة لوجان: «هذه ليست مجرد توصية، بل دليل على ان الوقاية تبدأ في المطبخ، بجرعات صغيرة من زبدة الفول السوداني المخففة في الطعام اليومي».

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن حساسية الفول السوداني تؤثر على نحو 2% من الأطفال في الولايات المتحدة وأوروبا، وهي من أكثر الحساسيات خطورة بسبب قدرتها على التسبب في صدمات تحسسية قاتلة.

وقبل هذه الدراسة، اعتمدت الإرشادات الطبية على تجنب المواد المسببة للحساسية خلال السنة الأولى، لكن دراسات سابقة قلبت هذا النهج رأسا على عقب، محذرة من أن التجنب المبكر قد يزيد المخاطر.