انتقام بالنار.. فتاة تحرق سيارة والدها!

في مشهد بدا أقرب إلى لقطة من فيلم درامي، تحوّل خلاف عائلي بسيط في بغداد إلى حريق حقيقي عندما أقدمت فتاة على إشعال النار في سيارة والدها انتقامًا منه، قبل أن تكتشف الشرطة أن الحادثة لم تكن عرضية كما ظنّ الجميع.

لحظات الاشتعال

الواقعة حدثت في منطقة الكرخ، حيث هرعت قوات الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي التهم المركبة بالكامل، فيما بدأت فرق الأدلة الجنائية في جمع العينات والكشف الموقعي وسط ذهول الجيران الذين تابعوا المشهد غير المألوف.

خيط الجريمة

لكن المفاجأة كانت حين كشفت التحريات أن الفتاة نفسها هي من أشعلت النار، محاوِلة التظاهر بالصدمة لإخفاء فعلتها. غير أن التحقيقات الدقيقة واستجواب أفراد الأسرة كشفا القصة كاملة: غضب، فخلاف، ثم انتقام ناريّ صاخب.

العدالة تتحرك

من جانبها، ألقت السلطات العراقية القبض على المتهمة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في الدوافع النفسية وراء الجريمة الغريبة التي أشعلت مواقع التواصل مثلما أشعلت الشارع نفسه.