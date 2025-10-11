داخل الكواليس الطبية لـ«ترمب».. ماذا يُخفي التقرير السري؟

أثار الفحص الطبي الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مركز «والتر ريد» العسكري عاصفة من الجدل السياسي، بعد أن طالبت النائبة الديمقراطية جاسمين كروكيت البيت الأبيض بالكشف الكامل عن تفاصيل تقريره الطبي، معتبرة أن الصمت الرسمي بات مريبًا أمام الرأي العام الأمريكي.

ضبابية رسمية

وفي خطاب رسمي، دعت كروكيت طبيب البيت الأبيض الدكتور شون باربابيلا إلى توضيح مدى أهلية الرئيس لممارسة مهماته، مشيرة إلى أن الشفافية الصحية «مسؤولية دستورية» تجاه الشعب.

مؤشرات مقلقة

وكان الجدل تفاقم بعد تداول لقطات لترمب بدا فيها متعبًا، متورم الساقين، ومشتت الذهن خلال مؤتمرات علنية، فيما أشارت تقارير طبية إلى إصابته بقُصور وريدي مزمن واعتماده على الأسبرين الوقائي، رغم التحذيرات من مخاطره على من تجاوزوا السبعين.

دفاع البيت الأبيض

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن زيارة ترمب كانت إجراءً سنويًا روتينيًا، نافية وجود أي مؤشرات على مرض خطير، مشددة على أن الفحوص أظهرت «صحة عامة ممتازة».

تقييم الطبيب

بدوره، أوضح الطبيب الرئاسي باربابيلا في مذكرة رسمية أن الرئيس يتمتع بلياقة بدنية عالية وعمر قلبي أصغر من عمره الفعلي بـ14 عامًا، معتبرًا أن الملاحظات السابقة لا تمثل أي خطر، بل مجرد تفاعلات جلدية بسيطة.

تساؤلات لم تهدأ

ورغم محاولات التطمين، استمرت التساؤلات في واشنطن حول ما إذا كان البيت الأبيض يخفي تفاصيل حساسة عن الوضع الصحي للرئيس، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية القادمة.