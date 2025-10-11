أثار وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي الابن، جدلاً واسعاً بعد تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث اقترح وجود صلة محتملة بين الختان واضطراب التوحد لدى الأطفال، مع إعادة تأكيده على نظرية غير مثبتة تربط بين عقار الباراسيتامول (المكون النشط في تايلينول) وزيادة مخاطر الإصابة بالتوحد، وقد لاقت هذه التصريحات انتقادات حادة من خبراء طبيين.

علاقة الباراسيتامول والختان بالتوحد!

وأشار كينيدي إلى دراستين لم يحدد مصادرهما، زاعماً أنهما تظهران ارتفاع معدل الإصابة بالتوحد بمقدار الضعف لدى الأطفال الذين يخضعون للختان في سن مبكرة، مرجحاً أن يكون السبب هو إعطاءهم الباراسيتامول بعد العملية.

ومع ذلك، أوضح خبراء أن الدراسات المحتملة التي قد يشير إليها - دراسة أجريت عام 2013 شملت ثماني دول وأخرى من الدنمارك عام 2015 - تحتوي على قصور منهجي، حيث أظهرتا ارتباطاً إحصائياً وليس سببياً، وتتأثر بعوامل مثل الثقافة والدين التي قد تؤثر على تشخيص التوحد.

العلم ينفي مزاعم كينيدي

وأكدت الدكتورة سيلين غوندر، المساهمة الطبية في شبكة CBS، أن هذه الدراسات تعاني من «التشوش الإحصائي»، موضحة أن العلاقة بين الختان والتوحد قد تكون مضللة بسبب عوامل أخرى مثل التفاعل مع النظام الصحي أو مستوى تعليم ودخل الأهل، مما يؤدي إلى تشخيص التوحد في سن مبكرة لدى بعض الأطفال، مضيفةً أن الارتباط المزعوم يختفي بعد سن الخامسة، مما ينفي وجود علاقة سببية.

من جهته، نفى مدير مركز أوشن لطب الأطفال الدكتور ستيفن أبيلويتز، وجود أي دراسات تثبت علاقة سببية بين الختان أو الباراسيتامول والتوحد، مؤكداً أن معظم عمليات الختان تُجرى خلال الأيام الأولى بعد الولادة باستخدام تخدير موضعي، ونادراً ما يُستخدم الباراسيتامول بعدها، وأشار إلى خبرته التي تمتد لثلاثين عاماً أجرى خلالها نحو 10 آلاف عملية ختان.

كينيدي معادٍ للعلم

تصريحات كينيدي لم تقتصر على إثارة الجدل داخل الولايات المتحدة، بل امتدت إلى الساحة الدولية، حيث أصدرت الجمعية الوطنية للتوحد في المملكة المتحدة بياناً وصفت فيه هذه الادعاءات بـ«المعادية للعلم» و«خطيرة»، محذرة من أنها قد تعرض حياة الأفراد للخطر بسبب افتقارها إلى أساس علمي متين.

سابقة ترمب

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن الشهر الماضي أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترى أن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل قد يرتبط بزيادة مخاطر التوحد، دون تقديم أدلة جديدة. وقد ردت الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد ببيان أكدت فيه أن الباراسيتامول آمن للاستخدام خلال الحمل، واصفة التصريحات بأنها «مقلقة وغير مسؤولة»، كما أكدت الشركة المصنعة لتايلينول، أن الدراسات العلمية المستقلة تثبت عدم وجود علاقة بين الباراسيتامول والتوحد.