مصرع 7 أشخاص في زلزالين ضربا قبالة سواحل الفلبين

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم جراء زلزالين قويين ضربا قبالة سواحل جنوب الفلبين، وسط تحذيرات من هزات ارتدادية قوية وموجات مد عاتية (تسونامي).

ووقع الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، في المياه قبالة بلدة ماناي بإقليم دافاو أورينتال، وأدى إلى إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) للسواحل الواقعة في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال، لكن التحذيرات في الفلبين وإندونيسيا رُفعت لاحقاً.

ووقع زلزال ثانٍ بقوة 6.8 درجة في المنطقة نفسها بعد 7 ساعات، ما أدى إلى إصدار تحذير جديد من احتمال وقوع تسونامي.

وحذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل (فيفولكس) من احتمال تكوّن أمواج تسونامي قد يتجاوز ارتفاعها متراً فوق مستوى المد الطبيعي.

ونصح المعهد السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية بجنوب الفلبين بالمغادرة إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق داخل البلاد.

ويعد هذان الزلزالان من أقوى الزلازل التي ضربت الفلبين في السنوات القليلة الماضية.

وتقع الفلبين في منطقة تسمى «حلقة النار» في المحيط الهادئ، وتشهد أكثر من 800 زلزال كل عام.