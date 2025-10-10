تحولت لحظات من «المزاح» إلى كارثة أثارت الذعر، بين سكان أحد الأحياء الراقية بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بعدما تسبب «مزاح» أصدقاء في حريق هائل وإشعال النيران في عدد من السيارات.

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق هائل التهم سيارة في البداية، قبل أن تمتد النيران بفعل الرياح إلى 5 سيارات أخرى متوقفة بجوارها، مخلفةً أضرارًا مادية جسيمة.

لا خسائر بشرية

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحادث، حيث نجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني السكنية المجاورة، لتنتهي الأزمة دون وقوع خسائر بشرية، لكن الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لألسنة اللهب وهي تلتهم السيارات، أثارت موجة من التكهنات والادعاءات حول «حريق ضخم» يهدد المجمع السكني.

وتحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لكشف ملابسات الواقعة، وكانت المفاجأة أن السبب لم يكن سوى «مزحة» غير محسوبة العواقب، حيث كشفت التحريات أن 3 طلاب يقيمون في المنطقة هم المسؤولون عن الحادث.

مزحة تحولت إلى كارثة

وخلال التحقيق، اعترف الطلاب بأن أحدهم، أثناء مروره بجوار إحدى السيارات، لاحظ وجود بقعة بنزين أسفلها، فقرر على سبيل المزاح إشعالها باستخدام ولاعة، ظنًا منه أن الأمر لن يتجاوز لهبًا صغيرًا. لكن النيران خرجت عن السيطرة في لحظات، وتحولت إلى حريق التهم السيارات المجاورة.

تم القبض على الطلاب الثلاثة، واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية بحقهم، ليتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.