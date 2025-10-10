حادث مروع في مصر.. مصرع 3 شقيقات اختناقاً داخل منزلهن

في واقعة مأساوية هزت قرية كفر شنوان الريفية التابعة لمركز شبين الكوم في مصر، لقيت 3 شقيقات مصرعهن داخل حمام منزلهن أثناء استحمامهن، إثر تسرب غاز سام ناتج عن خلل في نظام الغاز المنزلي.

وتلقت مديرية أمن المنوفية إخطارًا من مستشفى شبين الكوم الجامعي يفيد بوصول 3 طفلات شقيقات من القرية جثثًا هامدة، إثر تعرضهن لاختناق داخل حمام المنزل.

وعقب الانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن الفتيات تتراوح أعمارهن بين 5 و10 سنوات، وأن الوفاة يُحتمل أن تكون ناجمة عن تسرب غاز السخان أثناء الاستحمام، ما أدى إلى اختناقهن ووفاتهن في الحال.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث بدأت إجراءات فحص وتحرير المحضر اللازم، كما تم التحفظ على مكان الواقعة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء الحادث المأساوي.

من جانبها، تواصل النيابة العامة التحقيق في الحادثة المأساوية، فيما تُواصل أجهزة الأمن في المنوفية تحرياتها لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة وتحديد المسؤولية.