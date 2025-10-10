التدخين يهدد بتلف دائم لأنسجة العين

حذر خبراء من جامعة إلينوي الأمريكية، من أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في أنسجة العين لا يمكن إصلاحه، مؤكدين أن الخطر لا يقتصر على المدخنين فقط بل يشمل من يتعرضون للدخان بشكل غير مباشر. وأوضح الباحثون أن النيكوتين يرفع ضغط الدم ويضيّق الأوعية الدموية الدقيقة في العين، ما يحد من تدفق الأوكسجين إلى الشبكية والعصب البصري، ويزيد من احتمالية الإصابة بالضمور البقعي والمياه الزرقاء. وبينت الدراسة، أن حتى السجائر الإلكترونية قد تؤدي إلى جفاف العين وضعف غشاء الدموع بسبب المواد الكيميائية التي تسبّب التهابات وإجهاداً تأكسدياً يضر بخلايا العين. وأوصى الخبراء بضرورة الإقلاع عن التدخين واتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والخضراوات الورقية والأسماك لحماية النظر والوقاية من الأمراض البصرية المزمنة.